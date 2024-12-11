Верят, что поможет: США заявили о намерении ужесточить санкции против РФ

Фото: CJ GUNTHER/ТАСС

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Таким образом за океаном надеются укрепить позиции Украины.

США намерены и дальше вводить антироссийские санкции. Об этом заявила Джанет Йеллен, министр финансов США.

«Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России», — отметили на официальном портале министерства.

Йеллен также добавила, что антироссийские санкции, а также выделение Украине займа в 20 миллиардов долларов еще больше укрепят позиции Киева.

Недружественные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокие экономические показатели. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) России за период с января по август 2024 года прибавил 4,2%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Кроме того, индустриальный рост в России составил 4,5% за восемь месяцев. За тот же период обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение — около 20%. По словам Путина, это говорит о том, что предприятия загружены заказами, а рабочие трудятся уверенно, стабильно. А вот Запад, хоть и пытался повлиять многочисленными санкциями на российскую экономику, получил лишь обратный эффект.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему избранный президент США Дональд Трамп, желающий урегулировать конфликт на Украине, так и не начал решать вопрос.