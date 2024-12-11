В Москве снизились цены на аренду квартир

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Эксперты связывают это с сезонным снижением спроса.

В российских городах-миллионниках аренда жилья в декабре снизилась на 6%. Об этом говорят данные, полученные из исследования аналитического центра «Движение.ру».

«Коррекция уровня цен происходит на фоне растущего предложения на рынке арендного жилья, в некоторых городах количество объявлений о сдаче квартир выросло на 20%. Виной всему — снижение спроса, которое наступило после осеннего пикового периода», — отметили эксперты.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве снизилась больше всего, на пять тысяч рублей. В Екатеринбурге цены на 11% упали на двушки. На столько же подешевели трехкомнатные квартиры в Казани. В Красноярске и Тюмени цены также снизились примерно на 8–10%.

На данный момент лидерство по количеству предложений по съему недвижимости остается за столицей — примерно 18 тысяч вариантов. Второе место у Питера — 7,3 тысячи, и замыкает тройку Казань — 3,3 тысячи.

Меньше всего объявлений в Екатеринбурге — около тысячи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в какие месяцы выгоднее всего снимать квартиру. В это время рынок аренды жилья менее активен.