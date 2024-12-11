Ждет одного: стало известно, почему Трамп не начал диалог по украинскому вопросу
Орбан: до инаугурации Трамп не может вести переговоры о перемирии на Украине
Фото: Mohammed Badra/ТАСС
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Пока избранный президент США лишь высказывает свое мнение, но никаких шагов не предпринимает.
Избранный президент США Дональд Трамп не пытается завести разговоры об урегулировании конфликта на Украине из-за того, что пока не имеет таких полномочий. Его вступления в должность главы государства еще не было, объяснил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети.
«Он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США… Но я верю, когда он 20 января вступит в должность, мы вскоре испытаем благотворный эффект этого», — сказал Орбан.
При этом уже сейчас Трамп является инициатором диалога между Россией и Украиной. Он считает, что пока еще действующий президент США Джо Байден допустил серьезные просчеты в своей политике. Трамп утверждает, что стране следует прекратить финансирование Украины, смягчить меры санкционного давления на Россию и прекратить демонизацию президента России Владимира Путина.
Трамп убежден, что Байден в последние месяцы торопится отдать Украине все обещанные деньги, чтобы «заплатить за молчание» президенту* Незалежной Владимиру Зеленскому.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким странам Дональд Трамп предложил стать штатами США.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.