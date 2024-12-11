Роспотребнадзор приостановил продажу аромаингаляторов для носа детям

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jeremy Maude; 5-tv.ru

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Данную инициативу поддержал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Роспотребнадзор принял решение в срочном порядке приостановить продажу популярных у детей электронных ароматизаторов для носа в интернет-магазинах. Школьники используют их в качестве замены электронных сигарет. На них нет никакой возрастной маркировки, а у некоторых продавцов нет сопроводительных документов и деклараций о безопасности товара. Впоследствии данный товар перенесут в список запрещенной для продажи продукции. Сделать это намерены в течение дня после объявления о намерениях.

«Что там внутри, мы не знаем. И дети, которые это пробуют, рассказывают о том, что получают эффект, как будто это наркотики. Я обратился в Роспотребнадзор с тем, чтобы они разобрались, что это вообще за ароматизатор», — заявил в комментари для 5 tv.ru депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

В течении суток Wildberries и Ozon уберут этот товар с продажи.Также политик призвал и другие маркетплейсы озаботиться данным вопросом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что большая часть россиян не следит за распродажами и скидками в «Черную пятницу». 35% людей периодически обновляют площадки с желанным товаром.