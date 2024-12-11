Выпил сока и остался без волос: почему мужчины лысеют
Прием таблеток, стресс и проблемы с гормонами вызывают облысение у мужчин
Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Reinhold Tscherwit
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Генетика по линии отца не всегда играет ключевую роль в этом вопросе.
Аллопеция у мужчин не обязательно связана с генетикой по линии отца. Об этом в интервью журналу VOICE рассказала дерматовенеролог Оксана Минкина.
По ее словам, причинами выпадения волос могут стать изменения в стиле и ритме питания, прием таблеток, проблемы с гормонами, а также длительный стресс.
Еще одна возможная причина мужского облысения — ежедневные бытовые факторы с токсическим действием. Например, в зоне риска находятся курильщики и те, кто на ежедневной основе употребляет напитки с добавленным сахаром: газировки, соки или спортивное питание.
К такому выводу пришли ученые, которые провели исследование в 2023 году с участием 1028 респондентов (27,8±7,2 года).
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