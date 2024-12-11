Девять стран ЕС отказались предоставить убежища беженцам из Сирии

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом в Еврокомиссии заявляют о поддержке сирийского народа.

Сирия пытается удержаться на краю политической и гуманитарной катастроф. Сегодня у переходного правительства страны появился новый руководитель, это бывший главный оппозиционер Мухаммед аль-Башир. Фактически на нем ответственность за формирование нового сирийского кабинета министров, а в итоге и проведение выборов. И делать это надо как можно быстрее. Во многих городах беспорядки, регулярной армии нет. Бывшие солдаты и офицеры побросали оружие и просто бегут из страны.

Карта Сирии сейчас словно разноцветный ковер, на котором отдельные вооруженные группировки пытаются занять свое место. И это не считая внешних врагов. Израиль продолжает захватывать все новые территории. ЦАХАЛ нанес более 350 ракетных и бомбовых ударов. Практически полностью уничтожены авиация, зенитные системы, склады и даже несколько катеров, которые составляли флот арабской республики.

И при всем этом в Европе уверены, что теперь беженцы из Сирии могут возвращаться к себе домой. В Старом Свете, тех, кто бежал от войны из Дамаска, Латакии, Хамы и других районов, более двух миллионов. И вот теперь Великобритания, Германия Франция и еще около десяти стран заявляют, что больше не будут предоставлять убежища. А у тех, кто уже заехал к ним, пересмотрят статус.