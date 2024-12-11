«Королева взяток»: вынесен первый приговор экс-главе банка БКФ Миримской

Фото, видео: 5-tv.ru

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Скандально известная предпринимательница получила 19 лет колонии.

Столичные судьи сегодня поставили точку в истории одной из самых богатых женщин России — предпринимателя Ольги Миримской. Человек в Москве известный, сначала была замдиректора одного из крупнейших банков, затем открыла свою компанию «Русский продукт». Параллельно развелась с первым мужем, попыталась отсудить ребенка у второго. Во время следствия выяснилось, что малыш не ее, а дочери. В общем, жизнь очень бурная, даже для светской львицы, а вот почему она закончилась 19 годами колонии рассказал корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Казалось, она добилась в жизни всего. У нее были яхты, перелеты на курорты бизнес-джетами и элитные особняки. 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.

Не хватило одного — семейного счастья. Первого мужа Миримской топ-менеджера нефтяной компании «Юкос» Алексея Голубовского обвинили в мошенничестве, и он сбежал за границу. Второй — на 22 года младше, совладелец известной платежной системы «Золотая корона» Николай Смирнов. Страстные отношения с ним закончились громким судебным процессом.

Рядом с некогда успешной предпринимательницей — бывший следователь СК, Юрий Носов. Это с его помощью Миримская пыталась решить свои личные проблемы. Давала ему взятки, чтобы тот сфабриковал дело о похищении дочери. Ребенок, которого вынашивала суррогатная мама, по сути, стал заложником непростых отношений между родителями. Следователь получил от Миримской машину.

«На момент передачи данной взятки стоимость этого автомобиля составляла два миллиона рублей. Он был куплен абсолютно новым. Комплектация этого автомобиля максимальна», — заявил адвокат Николая Смирнова Вадим Багатурия.

Черный внедорожник с красивыми номерами из трех пятерок очень плохо подходит к образу честного следователя. Возможно поэтому Носов решил скрыть машину от посторонних глаз.

Коллегам Носова не составило труда узнать, что машины были записаны на его родственников. На эксклюзивных кадрах отец следователя пытается скрыть следы преступления от журналистов — срочно продает машину, про которую мы успели рассказать зрителям.

Судьям пришлось разбираться в таких хитросплетениях семейных взаимоотношений, какие, казалось бы, бывают только в сериалах. К материалам дела приобщили даже тест ДНК.

Сообщается, что таким образом, материнство Миримской Ольги Михайловны в отношении Миримской Софии Николаевны исключается. Матерью ребенка является другая женщина. В то же время, Миримская Ольга Михайловна формально может являться бабушкой, тетей или единокровной (единоутробной) сестрой Миримской Софии Николаевны.

По версии адвокатов, женщина могла воспользоваться яйцеклеткой своей взрослой дочери от первого брака, чтобы зачать ребенка.

«Единственными известными нам мотивами Миримской для того, чтобы придумать всю эту химеру, были корыстные мотивы. Как только благодаря следователю она отобрала чужого ребенка, она предъявила к Николаю Смирнову и его родителям иск на сумму 75 миллионов долларов», — заявил адвокат Николая Смирнова Вадим Багатурия.

План провалился. Следствие собрало достаточно доказательств вины Носова и Миримской. Не помогли даже пять адвокатов. Суд отправил Ольгу Миримскую в колонию на 19 лет, а бывший следователь Юрий Носов должен будет провести за решеткой 11. Защита предпринимательницы считает такое наказание слишком суровым.

«Женщине, которой 60 лет, назначить наказание 19 лет, — это смертный приговор», — заявил адвокат Ольги Миримской Александр Чернов.

Возможно, и это еще не конец громкой истории. Прокуратура намерена добиваться отмены решения о признании Миримской матерью маленькой Сони, чтобы осужденная не могла воспользоваться отсрочкой исполнения приговора, ведь девочке меньше 14-ти лет. И в этом снова будет разбираться суд.