Увидеть Бурака Озчивита: звезды на красной дорожке «Елки 11»
Традиционный семейный фильм расширил границы, впустив в свой мир покорителя женских сердец из теплой Турции.
Все знают, что ни один новогодний праздник не обойдется без полюбившегося всем фильма «Елки». Премьера 11-й части уже ставшей очень родной кинокартины настолько важна для звезд нашей эстрады, что пропустить ее было просто невозможно.
Кого хочет Ольга Серябкина пригласить на съемки своего клипа, пришел ли на премьеру Бурак Озчивит, как произошло знакомство Рузиля Минекаева с турецкой звездой — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Набирающий обороты популярности Рузиль Минекаев. Актер рассказал, что знакомство с Бураком Озчивитом произошло хорошо. Спойлер: настолько плодотворно поработали, что теперь звезду сериала «Слово пацана» ждут в Турции.
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Кристина Бабушкина на вопросы о звезде сериала «Черная любовь» не хотела отвечать. Актрисе повезло чуть меньше: приглашений в Турцию видимо не поступало.
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А вот Ольга Серябкина собралась с мыслями и принялась за тяжелую артиллерию. Призналась нам: готова написать красивую песню — лишь бы Бурак Озчивит в нем снялся.
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Андрей Савочкин на этой дорожке был самым «большим». Правда, потом рассказал, что образ выбирала стилистка, у которой, по всей видимости, сегодня был последний рабочий день.
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Валентина Мазулина и плохое настроение — несовместимые понятия. Актриса поделилась, что положительные эмоции у нее вызывает все, главное — уметь видеть во всем хорошее.
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Стабильность — наше все, подумал IVAN во время выбора образа на премьеру. А если серьезно: артист рассказал о творческих планах на предстоящий год. Новые хиты не за горами, получается.
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Андрей Рожков оказался самым разговорчивым, на удивление. Актер даже рассказал о подробностях личной жизни сына: живет отдельно, но не работает, успеет еще. Все резко захотели стать детьми Рожкова?
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Надежда Гуськова решила с головой окунуться в мир шоу-бизнеса. Теперь ни одна премьера не обходится без теннисистки. Даже иногда поглядывала на Минекаева, на что тот не реагировал никак. Еще бы, жена-то дома.
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Резкие похолодания на улице точно связаны с выходом в свет Дмитрия Шепелева. Шоумен рассказал, что новый год планирует отпраздновать вдали от суматохи, в кругу близких людей.
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