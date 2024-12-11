Увидеть Бурака Озчивита: звезды на красной дорожке «Елки 11»

Все знают, что ни один новогодний праздник не обойдется без полюбившегося всем фильма «Елки». Премьера 11-й части уже ставшей очень родной кинокартины настолько важна для звезд нашей эстрады, что пропустить ее было просто невозможно.

Кого хочет Ольга Серябкина пригласить на съемки своего клипа, пришел ли на премьеру Бурак Озчивит, как произошло знакомство Рузиля Минекаева с турецкой звездой — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.