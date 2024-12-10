Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Приступить к строительству планируется в середине 2025 года.

«Российские железные дороги» (РЖД) выступят генеральным подрядчиком строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в самом холдинге.

Соответствующее соглашение 10 декабря подписали заместитель гендиректора РЖД Андрей Макаров и генеральный директор ООО «ВСМ Две столицы» Олег Тони. В церемонии подписания приняли участие глава Минтранса России Роман Старовойт и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

По словам Белозерова, строительство основного участка ВСМ начнется после утверждения проектной документации, ее разработка уже ведется полным ходом.

Основной концессионный участок ВСМ включает по строительству инфраструктуры от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный. Приступить к строительству планируется в середине 2025 года.

В марте этого года презджгет России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург и 7-го энергоблока Ленинградской АЭС. Он подчеркнул, что при строительстве необходимо использовать российские разработки и оборудование, что важно для укрепления технологической независимости в будущем. Глава государства выразил уверенность, что все строительные планы будут реализованы профессионально и на самом высоком уровне.

Уже подсчитано, что ежегодно высокоскоростной магистралью будут пользоваться 23 миллиона человек.



