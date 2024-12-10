Патрушев заявил о потребности РФ в современных мощностях для судостроительства

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Помощник президента и председатель Морской коллегии посетил с рабочим визитом Волгоградскую область.

России необходимы современные мощности по строительству судов для выполнения международных грузоперевозок. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время посещения Волгоградской области.

«В условиях введенных недружественными странами санкций в отношении морских перевозок с участием российских лиц необходимо наличие современных и независимых от внешней конъюнктуры отечественных мощностей по строительству судов для выполнения международных грузоперевозок», — отметил он.

В ходе рабочей поездки глава Морской коллегии провел совещание с представителями федеральных и региональных органов власти. Ключевой темой стало импортозамещение и вопросы производства отечественного судового оборудования.

На днях Патрушев посетил Средне-Невский судостроительный завод в Петербурге, где строится уникальный корпус из стеклопластика для минных тральщиков проекта 12700 «Александрит».

Помощнику президента показали матрицы, где формируется оболочка судов, а также рассказали о применяемых методах повышения производительности. Патрушев отметил, что предприятие — единственное в стране, освоившее строительство кораблей и судов из композитных материалов, маломагнитной стали и алюминиево-магниевых сплавов, и призвал развивать эти компетенции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил о необходимости перехода на отечественное оборудование в судостроении.