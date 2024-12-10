«Истинные цифры в три раза выше»: ВОЗ назвала число смертей от COVID-19

ВОЗ зарегистрировала семь миллионов смертей от COVID-19

Фото: © РИА Новости

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Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что эти цифры касаются только официально зарегистрированных случаев.

В мире зарегистрировали более семи миллионов смертей от COVID-19. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в ходе брифинга.

«В общей сложности ВОЗ сообщили о более чем семи миллионах смертей от COVID-19 во всем мире, но мы считаем, что истинные цифры в три раза выше», — прокомментировал последние данные смертности Гебрейесус.

COVID-19

Крупнейшая пандемия XXI века началась из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.

При этом 5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус пандемии для COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России зарегистрировал новую вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц — Гам-VLP-мультивак.