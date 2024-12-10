Шуфутинский приобрел отдельную квартиру для своих наград

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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По его словам, там даже нет сейфа — все статуэтки красиво выставлены на концертном рояле.

Народный артист РФ, эстрадный певец Михаил Шуфутинский купил отдельную квартиру для своих наград. Об этом он сообщил на ежегодной премии «Виктория-2025», передает корреспондент 5-tv.ru.

«Там нет сейфа. Там большой концертный рояль, на котором стоят награды», — сообщил артист.

По его словам, эта однокомнатная квартира находится в столице. К тому же, отметил Шуфутинский, там еще очень много места для новых статуэток и кубков. Певец не скрывает, что наличие такой необычной недвижимости помогает ему питать свое самолюбие.

В сентябре 76-летний артист впервые стал прадедушкой. Осчастливил Шуфутинского внук Ной и его избранница Ахуна. Родившуюся девочку назвали красивым и необычным именем Идан.

Певец посетовал, что пока не может увидеть малышку, потому что она с родителями живет в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для Михаила Шуфутинского очень важно, что его песню «Третье сентября» полюбили слушатели, и она уже много лет живет в народе.