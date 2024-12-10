«Люди все забывают»: Боня поддержала Асти после слива интим-фото

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Телеведущая также напомнила, что многие публичные люди прошли через такие неприятности.

Телеведущая и блогер Виктория Боня поддержала певицу Анну Асти после слива ее интимных фото. Свою позицию звезда выразила в беседе с VOICE.

По словам Бони, эта ситуация, хоть она и далеко не первая, может научить людей не держать подобные фотографии в телефоне. Через подобные неприятности прошли многие, причем не только представители шоу-бизнеса, но и других публичных профессий, напомнила блогер.

«Люди все забывают. Так они устроены. Пообсуждают, а потом перестанут», — считает Боня.

Телеведущая пожелала певице набраться сил и терпения.

Фотографии артистки были слиты в Сеть 8 декабря. Помимо кадров, в интернете также оказалось интимное видео, на котором запечатлен половой акт мужчины и женщины. Подлинность фото Асти подтвердила, однако отметила, что к видео не имеет никакого отношения.

Певица призналась, что с июля ее с супругом Станиславом Юркиным шантажировали мошенники, требуя крупную сумму денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грозит мошенникам за слив фото Анны Асти.