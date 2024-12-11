Готова ли? Бородина рассказала о планах на третьего ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

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По словам теледивы, жизнь без детей и любимого мужчины выглядит для нее бессмысленной.

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что готова к третьему ребенку. На прошлой неделе звезда опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых ее возлюбленный — блогер Николай Сердюков — стоит перед ней на одном колене с кольцом. Так, на фоне слухов о помолвке Ксении фанаты начали разбирать ее последнее появление в одном из шоу на YouTube. Там ей также задали вопросы о готовности к новому браку и третьему ребенку.

«Верю ли я все еще в любовь, в союз, готова ли я рожать? Да, мой ответ: да. Иначе жизнь была бы бессмысленна. А когда… Давайте не спешить с этим вопросом», — ответила телеведущая.

Ксения Бородина дважды была замужем. От каждого из бывших супругов у нее есть по одной дочери — Мария и Теона. Жених теледивы Сердюков также был женат и имеет дочь Николь от предыдущего брака. Недавно блогер признался, что пока не рассказал ребенку о своей помолвке с Бородиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Бородина решила предостеречь нового избранника.