«Не один десяток»: Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия у Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

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На прошлой неделе глава РБ также договорился с Путиным о размещении в Республике ракетных комплексов «Орешник».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в стране есть ядерное оружие. Его слова передает агентство «Белта».

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: „А, это шутка, никто ничего не ввез“. Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», — заявил Лукашенко.

Так он ответил на вопрос о планах разместить в Республике российские ракетные комплексы «Орешник», которые не являются ядерным оружием, но обладают очень большой мощностью.

На прошлой неделе Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали договор о гарантиях безопасности, который подразумевает размещение «Орешников» на территории Белоруссии. Отмечалось, что инфраструктура для такого вида вооружения сохранилась в стране еще со времен Советского Союза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракетные комплексы «Орешник» могут начать размещать в Белоруссии во второй половине 2025 года.