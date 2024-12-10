«Не ужесточать, а совершенствовать»: Путин о ядерной доктрине РФ и «Орешнике»
Путин: РФ нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник»
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Использование этих ракет поможет минимизировать необходимость применения ЯО.
Появление российских ракетных систем «Орешник» минимизирует необходимость использования ядерного оружия. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а „Орешник“. Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», — подчеркнул российский лидер.
О первом испытании «Орешника» Владимир Путин сообщил 19 ноября. Тогда российской баллистической ракетой ударили по украинскому промышленному комплексу в Днепропетровске.
Тогда президент также сообщил, что этот удар стал ответом на атаки киевского режима дальнобойным западным оружием по российским регионам. Путин отметил, что как украинский народ, так и власти будут предупреждаться о запуске российских баллистических ракет, чтобы успеть найти укрытия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон призвали деэскалировать конфликт на Украине из-за «Орешника».