Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Боевики Незалежной не могут справиться с высоким психоэмоциональным давлением.

Украинские спецслужбы и военные аналитики недооценили потенциал России в конфликте. Об этом заявил бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев в эфире телеканала НТА.

«Все мы хорошо помним те наши иллюзии, когда мы надеялись, что на начало октября наступательный потенциал российской армии будет выхолощен. Так не произошло», — отметил он.

А также добавил, что в Киеве ошибались еще и в оценке способности РФ производить вооружения и беспилотники в достаточных объемах. Только через время украинцы поняли, что Россия производит намного больше дронов, чем они предполагали.

«Оказалось, что они (Россия — Прим.ред.) способны производить и две, и даже больше двух тысяч дронов», — приводит его слова «РИА Новости».

Селезнев уточнил, что Киев переоценил возможности личного состава ВСУ, добавив, что боевики не могут справиться с высоким психоэмоциональным давлением.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Кремле раскрыли сроки завершения СВО.