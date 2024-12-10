Путин обдумает возвращение оценки за поведение в российские школы

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

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Президент считает, что этот показатель должен быть равноценен другим предметам.

Оценка за поведение в школе должна быть равноценна с другими оценками. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил в ходе заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Безусловно это (введение оценки за поведение — Прим.ред.) надо обсудить. Я не готов формулировать окончательное решение. Если оценка за поведение будет возвращена, нужно, чтобы она на что-то влияла. Она должна быть равноценной с другими оценками», — отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что случаи агрессивного поведения школьников требуют пристального внимания со стороны общества и государства.

Владимир Путин также назвал историю, литературу и географию предметами, которые формируют культурный код россиян. Помимо этого, в ходе заседания президент призвал снять с педагогов часть бюрократической нагрузки, чтобы они могли уделять больше времени воспитанию детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фадеев предложил ввести «интегральную оценку» знаний выпускников в школе.