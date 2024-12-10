Не просто операция: чем грозит удаление миндалин у детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Китайские ученые выявили интересную закономерность.

Хирургическое удаление миндалин у детей и молодых людей обоих полов может привести к стрессовым расстройствам. Результаты исследования опубликовали ученые из Первой дочерней больницы Медицинского университета Гуанси (Китай) в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие люди, родившиеся в период с 1 января 1981 года по 31 декабря 2016 года. Тех, кто в детстве перенес удаление миндалин сравнили с группой лиц, у кого такой операции не было.

В результатам у людей, перенесших удаление миндалин, был выше риск развития расстройств, которые связаны со стрессом.

При этом такое негативное влияние на психическое здоровье было выявлено у пациентов разного пола, возраста. Различалось и время, которое прошло после операции.

Не имеет также значение и то, какое образование было у родителей испытуемых и имелись ли у них в анамнезе какие-либо расстройства.

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