Путин: вопреки всему Россия выполняет социальные обязательства в полном объеме

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Расходы на социальную сферу, по мнению президента, — это инвестиции в будущее.

Российские власти в настоящее время выполняют все социальные обязательства перед гражданами страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства сказал, что, несмотря на трудности, Россия справляется со всеми возложенными на нее задачами.

«Подчеркну: несмотря на известные внешние ограничения, на трудности, с которыми мы сталкиваемся, наша страна, государство выполняет все социальные обязательства», — отметил Путин.

Кроме того, президент заверил, что четверть расходов бюджета в ближайшие три года будет направлена на социальную сферу, включая нацпроекты и здравоохранение.

Путин также пояснил, что хотя и принято говорить о «расходах бюджета», он считает эти деньги инвестициями в будущее.

«Когда мы направляем средства на заработные платы и пенсии, на здравоохранение, образование, культуру и спорт мы вкладываем их в человеческий капитал, в народосбережение, в конечном счете. Безусловно, фундаментальное значение имеет обеспеченье активной, здоровой, продолжительной жизни», — объяснил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов.