Опасные поездки: в Красноярске девушка погибла, вылетев на «ватрушке» под машину

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; ГУ МВД России по Красноярскому краю; 5-tv.ru

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Еще одну пострадавшую госпитализировали.

В Красноярске 17-летняя девушка погибла, попав под колеса встречного автомобиля во время катания на тюбинге. Об этом сообщили в ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Авария произошло вечером на улице Вольный проезд. По предварительной информации, 27-летний мужчина перевозил двух девушек по дороге, привязав тюбинги к машине Honda. Во время движения одна из «ватрушек» вылетела на соседнюю полосу и столкнулась с проезжающим автомобилем Toyota.

В результате ДТП девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Другая жительница 20 лет была госпитализирована с тяжелыми повреждениями.

«Установлено, что автомобиль Toyota двигался без нарушений ПДД со скоростью менее 40 километров в час, что ниже разрешенной на этом участке», — говорится в сообщении.

При проверке ни у кого не было выявлено алкогольного опьянения. Водителя, который перевозил погибшую и пострадавшую, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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