Сыграли свадьбу в Мурманске? Ивлеева объявила о замужестве

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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О личной жизни блогера давно ничего не было слышно. Внезапно она ошарашила фанатов, сообщив о новом статусе.

Одна из самых ярких блогеров в России Настя Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Об этом девушка написала в своем Telegram-канале.

«Вышла замуж», — кратко указала звезда, не раскрыв имени избранника.

Ивлеева уже была замужем один раз — за экстравагантным артистом Алексеем Узенюком, более известным под псевдонимом Элджей. Супруги разошлись спустя два года после заключения брака. По словам Насти, у них просто разошлись жизненные пути.

Как все мы знаем, жизнь «Настюшки опасности», как нередко называла себя сама блогер, круто изменилась после конца декабря 2023 года. Тогда она решила закатить скандальную naked party в столичном клубе «Мутабор».

Многие пришедшие на полуголую вечеринку звезды после пострадали от запретов и ограничений, однако больше всех досталось самой Насте. Крупнейшие компании разорвали с ней контракты, а после против нее и вовсе возбудили уголовное дело за неуплату налогов.

То ли, чтобы оправдаться, то ли от обрушившегося стресса, Насте пришлось изменить не только контент, но и внешность. Из сексуальной блондинки она превратилась в милую брюнетку с немного неровным каре.

Весь минувший год Настя публиковала в социальных сетях патриотичные посты из путешествий по России. Так, в последний раз девушка отметилась в Мурманской области. Несмотря на мороз за окнами, оскандалившаяся звезда решила посетить и этот уголок нашей страны.

О личной жизни Ивлеевой в этот непростой для нее период и вовсе ничего не было слышно. И вот, спустя практически год после «голой вечеринки», уже совсем другая, «очистившаяся» Настя, объявила о замужестве. Действительно ли блогер решила вновь вступить в брак или просто поднимает инфошум вокруг своего имени — не ясно. Однако будет интересно узнать, что переосмыслившая жизнь Ивлеева выберет в мужья не одиозного артиста, а простого северянина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд прекратил производство по иску кинокомпании к Ивлеевой.