Бьет все рекорды: цена двух билетов в Большом театре достигла 400 тысяч рублей
Цена двух билетов в Большом театре достигла 400 тысяч рублей
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/
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Пара контрамарок ушла на аукционе. Торги длились 14 часов.
Стоимость двух билетов в Большой театр продолжает бить рекорды. Новая пара в первый ряд ушла за 400 тысяч рублей на аукционе. Это в четыре раза больше, чем на старте.
Торги за места продолжались 14 часов. Их обладатели отправятся на спектакль 26 декабря.
Большой театр билеты на «Щелкунчика» продает так впервые. И поклонники ждут главного лота — на вечерний спектакль 31 декабря. Остальные же могут попытаться «поймать» билеты на сайте, впрочем, на первый показ они разошлись за считанные минуты.
Всего в декабре на сцене театра знаменитый балет покажут 18 раз.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Красной площади открылся ГУМ-каток. Одновременно начала свою работу и знаменитая ярмарка.