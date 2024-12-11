Успеть до Трампа: во Франции боятся отправки своих военных на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Alexander Welscher; 5-tv.ru

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С таким предложением уже выступал президент Эммануэль Макрон. И сейчас Владимир Зеленский решил ему об этом напомнить.

Во Франции обеспокоились возможной отправкой своих военных на Украину. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон может сделать это до прихода к власти Дональда Трампа. Филиппо призвал французов помешать отправке солдат.

О предложении Макрона ранее напомнил президент* Украины Владимир Зеленский. По данным американских СМИ, во время переговоров с Дональдом Трампом в Париже он также настаивал на приглашении Киева в НАТО. При этом в соцсетях Зеленский утверждал, что не видит смысла обсуждать что-либо с Трампом, пока у власти находится Джо Байден.

Встреча в Париже вообще стала поводом для мемов. Илон Маск и Дональд Трамп-младший от души веселятся над фото, где Зеленского переодели героем комедии «Один дома».

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.