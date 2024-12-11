Второй за месяц: в Нижнем Новгороде задержан украинский диверсант с гражданством ФРГ

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На допросе молодой человек рассказал, за что именно ему платили деньги и что он уже успел совершить.

Террориста задержали сегодня в Нижнем Новгороде. Им оказался россиянин с гражданством Германии. Это не первый случай, когда наши соотечественники получают паспорт ФРГ, а затем планируют диверсии у себя на Родине. Корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал подробности.

Оперативные кадры. Нижний Новгород. Сотрудники ФСБ задерживают предполагаемого диверсанта, одного из членов организованной преступной группировки. Мужчина 2003 года рождения имеет двойное гражданство — России и Германии. И, судя по оперативным данным, ведет двойную жизнь, подчиняясь агентам иностранных спецслужб.

«Он давал задания, и я, выполняя его задания, зарабатывал деньги. Поджечь электрощиток. Просил нарисовать пять граффити. Я их нарисовал, за что я получил две с половиной тысячи рублей», — рассказал на допросе задержанный.

Рисунки и небольшие поджоги — только начало. Задания от кураторов усложнялись, цены на их исполнение поднимались. Переписка с сотрудником украинских спецслужб — подробная инструкция, как пустить под откос целый поезд.

«Взрыв после нажатия происходит до трех секунд. Задача, чтоб взрыв произошел перед поездом, и он не успел среагировать», — говорилось в инструкции.

Перед выполнением задания куратор попросил установить возле путей камеру видеонаблюдения, чтобы четко отследить работу своего подопечного.

«Он давал указания также, чтобы я поехал за взрывным устройством. Это был схрон. Пластит. Два пульта и детонатор», — говорит задержанный.

За последние несколько недель это уже второй гражданин Германии, задержанный на территории нашей страны за подготовку к диверсии. В конце ноября в Калининграде российские спецслужбы остановили Николая Гайдука. На своей машине он пересек границы Германии и Польши. Въехал в Россию. И при обыске прямо в салоне его авто сотрудники ФСБ нашли деньги, документы и бутылку с прозрачной жидкостью.

Взрывчатое вещество в жидком виде — составная часть будущей бомбы для диверсии на объектах энергетики. Заказ Гайдуку пришел из Украины.

«Ко мне обратился мой сослуживец, подполковник одесской полиции в отставке Жоров Александр Анатольевич. Он работает на одну из украинских спецслужб и занимается подрывной деятельностью против России», — рассказал Гайдук.

Диверсант на сотрудничество со следствием пошел сразу. Выяснилось, что взрыв газораспределительной станции в Калининграде в марте этого года тоже организовал именно он. Мужчина свободно рассказывает, что с украинской разведкой сотрудничает почти год. Куратор не только платит деньги, а еще и хорошо убеждает.

«Этот разговор, который он повел, что если ты готов содействовать окончанию войны, как-то свою лепту внести, чтобы война закончилась, то это ноябрь 2023 года», — рассказал Гайдук.

Как именно в окончании конфликта должен был помочь подрыв газопровода и теракты в сфере энергетики, Гайдук объяснить не смог. После задержания диверсанты в принципе не особо разговорчивы, а их кураторы так и вовсе бесследно пропадают, оставляя исполнителей один на один с российскими законами.

Сколько денег от своих кураторов получил нижегородский диверсант, не известно, но и ему теперь предстоит за свои поступки отвечать. За диверсию группой лиц ему грозит до 20 лет колонии.