Во Владивостоке рабочие уронили на ребенка утеплитель с крыши

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Девочка зашла на огороженную лентой зону.

Во Владивостоке выясняют, как школьница оказалась на стройплощадке. Она зашла на огороженную лентой зону, когда рабочие поднимали на крышу дома рулоны утеплителя. Судя по кадрам, их не удержали, они полетели вниз и рухнули прямо на подростка.

Девочку экстренно отвезли в больницу, у нее тяжелые травмы. Проводится доследственная проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рабочий погиб при разборе горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске. Он упал с 50-метровой высоты. Приехавшая на место скорая помощь спасти его не смогла.