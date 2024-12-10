Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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За минувшие сутки также были уничтожены более 1500 боевиков ВСУ и сбито 23 украинских БПЛА.

Российские силы полностью освободили населенный пункт Желтое от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики», — отметили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Помимо этого, ВС РФ на всех направлениях СВО уничтожили до 1585 украинских боевиков, сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Российские силы также нанесли ряд групповых ударов по сосредоточениям живой силы и боевой техники противника в 128 районах.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевиков ВСУ массово выводят из города Курахово.