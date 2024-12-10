Хотели защищать лучшие адвокаты: хозяин бутовских коз выиграл суд у жилищника

Фото: 5-tv.ru

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Пенсионер защищал себя самостоятельно и заявил, что козы только помогают облагораживать район.

Хозяин бутовских коз — 76-летний Валерий Аникеев — выиграл суд у ГБУ жилищника, который требовал взыскать с пенсионера ущерб за погрызанные животными кусты. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

По словам истца, козы погрызли, обглодали и нанесли иные увечья 146 кустам в районе. Однако ответчик отметил, что за растениями представители жилищника все равно не следили. При этом козы только помогали поддерживать кусты в удовлетворительном состоянии, обгладывая с них лишнее. В то же время «подпорченные» кусты отрастут уже весной.

Пенсионер также уточнил, что многие именитые адвокаты хотели защищать его в суде, однако он отказался.

В результате Зюзинский суд Москвы отказал истцу в удовлетворении иска о возмещении ущерба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свою помощь Аникееву предлагали и рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой. Они приехали в Бутово и предложили построить пенсионеру забор, чтобы козы не бродили на самовыгуле.

Однако Аникеев заявил, что в помощи не нуждается, а также предложил подарить звездам новорожденного козленка.