«Воин слова»: память пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского почтили на Премии Рунета

Фото, видео: Личный архив Антона Коробкова-Землянского; 5-tv.ru

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Супруга журналиста заняла его место на награждении и произнесла трогательную речь.

Память пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского почтили на Премии Рунета. Со дня смерти журналиста, который являлся одним из создателей Премии, прошел ровно один месяц. Его супруга Елена сказала трогательную речь на церемонии во время награждения в номинации «Культурные проекты в сети».

Она отметила, что изначально награждать победителей должен был ее муж. Но теперь она стоит на этой сцене вместо него.

«Антон, наверное, сейчас очень счастлив и благодарен, что мы его вспоминаем на этой сцене, потому что он много лет входил в экспертный состав Премии Рунета. И когда-то приложил руку к тому, чтобы Премия Рунета стала именно такой, какой вы ее знаете именно сейчас», — начала Коробкова-Землянская.

Очень символично, что в данной номинации награждение пройдет от имени журналиста, ведь он искренне верил в силу культурного русского кода, продолжила Елена.

«Верил, что с помощью хорошего фильма, мудрой книги, хорошей музыки и правильных слов можно изменить мир и душу человека. Он сам всю жизнь создавал контент и верил в силу слова. Он сам был воином слова. Он словом, как мечом, разбивал врагов нашей страны на полях соцсетей, форумов и подкастов», — подчеркнула супруга благородного журналиста.

Он был, словно щит из слов и дел, укрывавший слабых. Он никогда не отказывал тем, кто обращался к нему за помощью. Елена надеется, что победители будут настолько же сильными, смелыми и мудрыми в своих проектах, чтобы также отстаивать интересы русского народа и беречь Россию.

Антон Коробков-Землянский ушел из жизни 9 ноября. Ему было всего 40 лет. Предварительно речь идет об инфаркте. У пресс-секретаря SHAMAN осталось двое маленьких детей.

Его уход стал тяжелой утратой не только для семьи, но и для всей профессиональной среды, где Коробков-Землянский оставил свой след. Коллеги, друзья и знакомые вспоминают его как человека, всегда готового прийти на помощь, надежного союзника и журналиста с выдающимися профессиональными качествами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дворцов опроверг слухи о причине смерти Коробкова-Землянского.