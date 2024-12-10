Зарылся в снегу: Як-40 выкатился за пределы ВПП в Якутии

Пассажирский самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП при приземлении в Якутии

Фото: СК РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По факту произошедшего назначена доследственная проверка.

Самолет Як-40 авиакомпании «АэроБратск» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в республике Саха (Якутия) и зарылся в снегу. Об этом сообщает в Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел при посадке в аэропорту города Олекминска. Пассажирское воздушное судно следовало рейсом из Братска в Олекминск. Никто из находившихся на борту не пострадал.

По факту произошедшего назначена доследственная проверка. Якутский следственный отдел на транспорте проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Обстоятельства, случившегося в аэропорту, устанавливаются.

А пока техническим службам воздушной гавани пришлось откапывать самолет при помощи лопат, чтобы появилась возможность убрать его с ВПП.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вертолет Robinson совершил жесткую посадку 1 декабря в Приморском крае. Воздушное судно приземлилось недалеко от посадочной полосы в городе Артеме. Вертолет получил повреждения рулевого и несущего винтов, хвостовой балки, а также шасси. На борту Robinson находилось трое пассажиров. Пострадавших в инциденте нет. По факту случившегося возбужденно уголовное дело.