«Чтобы мы не умерли»: как простая ходьба обновляет организм и продлевает жизнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Врач-реабилитолог рассказал о преимуществах этого вида активности для здоровья.

Обычная пешая получасовая прогулка перед сном значительно улучшит здоровье. Об этом рассказал aif.ru врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук и главный врач клиники Александр Шишонин.

Некоторые ученые установили, что ходьба напрямую связана с продолжительностью жизни человека. Например, пешая прогулка длиной от часа до двух с половиной часов может продлить жизнь на 11 лет.

Как правило, после 40 лет люди двигаются мало, и это может быть чревато появлением гипертонии, атеросклероза, диабета второго типа и даже онкологии. Поэтому никогда не стоит забывать о физической активности.

По мнению Шишонина, чем больше вы будете ходить, тем лучше — но необязательно гулять именно два с половиной часа.

«В идеале желательна получасовая прогулка перед сном (лучше час). А утром можно сделать оздоравливающую ходьбу в быстром темпе на улице или на беговой дорожке дома, либо в зале», — говорит врач.

При этом стоит выбрать оптимальную скорость прогулки, чтобы пульс был не ниже 120 ударов в минуту и не выше 140. Если до этого человек вообще почти не двигался, то стоит начинать медленно, но при это поставить себе цель пройти весь час без остановки, говорит Шишонин.

Полезность такого вида активности связана непосредственно с биологией человеческого организма и периодическим обновлением наших клеток. Если они будут плохо обновляться, то это напрямую будет влиять на работу органов.

«Чтобы мы не умерли, они должны регулярно обновляться. То есть на место тех, что отработали и подлежат утилизации, должны прийти новые. Откуда они берутся? Из костного мозга», — говорит эксперт.

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