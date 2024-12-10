Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Знаменитость придерживается древних традиций.

Певица Ольга Серябкина не составляет популярных мотивационных карт желаний, но при этом о традиции загадывать сокровенное желание под бой курантов знаменитость никогда не забывает. Об этом она заявила 5-tv.ru на «Новой песне года».

«Я всегда все свои желания держу в голове», — подчеркнула экс-участница группы SEREBRO.

Она считает, что человек должен верить в чудеса. И замечательная традиция загадывать желание перед самым наступлением Нового года это только подтверждает. Люди верят в силу этого волшебного ритуала.

Серябкина отметила, что она, как и все, записывает свое тайное желание на бумажке, а затем под бой курантов поджигает эту записку. После пепел сбрасывает в бокал шампанского. А затем уже выпивает все содержимое, свято веря, что мечта исполнится.

«Успеть до 12!» — отметила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Серябкина раскрыла необычные пункты своего райдера. Знаменитость тщательно следит за здоровьем.