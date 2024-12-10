В неравном положении: какие проблемы возникают у россиян за рубежом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Нередко наших сограждан принуждают к продаже их собственности в другой стране.

Чаще всего за рубежом россияне сталкиваются с нарушением имущественных прав. Об этом информационному агентству РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, самая распространенная проблема наших граждан, у которых есть собственность за пределами страны, — это нарушение имущественных прав. На счета Россиян не редко накалывают аресты. Кроме того, есть трудности с переводом денежных средств.

«Понуждают к продаже имущества за копейки, ставят в неравное положение в случае судебных тяжб по этому поводу. Больше всего связано с имущественными правами, но сложности возникают и в области здравоохранения», — поясняет Москалькова.

Она напомнила о 17 статье Всеобщей декларации прав человека, которая гласит, что никто не может быть лишен своей собственности, иначе как по решению суда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуму внесут закон о запрете ареста имущества. Это будет распространяться на людей с задолженностью меньше 100 тысяч рублей.