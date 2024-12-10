Юрий Борисов номинирован на премию «Золотой глобус»
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Артист претендует на звание лучшего актера второго плана за роль в фильме «Анора».
Юрия Борисова номинировали на премию «Золотой глобус». Он претендует на звание лучшего актера второго плана за роль в фильме «Анора», режиссером которого стал Шон Бэйкер.
Сюжет кинокартины повествует о стриптизерше, которая внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Борисов сыграл простого охранника, влюбленного в невесту. Премьера фильма состоялась в мае на 77-м Каннском фестивале. Тогда картина получила «Золотую пальмовую ветвь».
Церемония награждения премии «Золотой глобус» состоится уже в январе следующего года.