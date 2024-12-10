Скромно и со вкусом: сколько россияне готовы потратить на новогодний стол

Каждый пятый россиянин планирует потратить на новогодний стол 5 тысяч рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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В начале декабря аналитики провели опрос, чтобы узнать, на какую сумму рассчитывают граждане. Выяснилось, что многие планируют отмечать праздник весьма экономно.

Аналитики подсчитали, сколько россияне готовы потратить на новогодний стол. Опрос провели в начале месяца.

Из полученных данных следует, что каждый пятый планирует скромно отметить Новый год и потратить на это пять тысяч рублей. А вот почти половина опрошенных готова отдать за угощения в два раза больше. Бюджет остальных, а это порядка 30%, и того выше.

Любопытно, что многие хотят приготовить привычные блюда по необычным рецептам. Впрочем, традиционные атрибуты новогоднего застолья никуда не исчезнут. Фаворитами остаются оливье и селедка под шубой. Чуть меньшей популярностью пользуются крабовый салат и запеченная курица. А место рядом с ними займут холодец и бутерброды с икрой.

Кстати, эксперты подсчитали, что россияне стали проявлять больший интерес к искусственной черной икре. Количество покупок выросло на 13%. Куда скромнее растут продажи натурального деликатеса, они за этот год почти не изменились.

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