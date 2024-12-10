«Закредитованные» россияне нашли способ брать новые займы в банках

«Известия»: в РФ число займов под залог автомобиля за год выросло в пять раз

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Однако этот метод чреват высокими рисками.

Российские банки нашли способ выдавать деньги закредитованным клиентам. Как выяснили «Известия», количество займов под залог автомобиля всего за год выросло в пять раз.

Таким образом банки обходят ограничения на выдачу нецелевых ссуд клиентам с высокой долговой нагрузкой. К ним относят тех, кто тратит на погашение кредита более половины своего дохода. Вот только на выдачу денег под залог эта мера пока не распространяется. Чем и поспешили воспользоваться банки.

Но подобная практика чревата высокими рисками. Поэтому нередко клиенту навязывают кабальные условия. Например, дорогостоящую страховку заложенного авто на случай ДТП. При этом, даже исправную машину банк оценит ниже рыночной стоимости, если ее придется изымать. Что только усилит долговую нагрузку на заемщика.