Фото, видео: www.globallookpress.com/Ximena Borrazas; 5-tv.ru

В Незалежной военкомы ловят мужчин на улицах, избивают и отправляют на фронт. Теперь Верховная рада планирует снизить призывной возраст до 18 лет. Такие требования Киеву выдвигает Вашингтон.

Что такое права человека, на Украине уже давно забыли. Поэтому, не стесняясь, расширяют полномочия тех, кто буквально отправляет украинцев на убой.

Отныне сотрудники ТЦК могут забирать мужчин призывного возраста без участия полиции. Военкомы и раньше не гнушались самостоятельно хватать людей прямо на улицах, но теперь охота полностью узаконена.

Подробности рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков продолжит тему.

Днепропетровск, стенка на стенку — местные жители против сотрудников ТЦК, у которых явный численный перевес. Женщина в буквальном смысле пытается отбить своего мужчину, прикрывается ребенком, но это еще больше злит военкомов. Мужчина сбегает.

Но уйти от украинских военкомов и их крепких ударов удается далеко не всем. Охотники за «живой силой» — в патрулях днем и ночью. А их методы все жестче.

Сотрудники территориальных центров комплектования — в народе «людоловы» — ищут тех, кто не успел спрятаться, в Одессе. Караулят и избивают уклонистов в Харькове.

Тотальная мобилизация на Украине приобрела людоедский характер. Мужчин силой тащат умирать на фронт. Прямое указание — доставить в окопы хоть больного, хоть раненого — шокирует даже западную прессу.

«Ему выстрелили в лицо. Теперь Украина снова хочет его призвать. Его опыт подчеркивает агрессивность мобилизации на Украине», — пишет The New York Time.

Заголовки копируют друг друга. Зеленский* под нажимом Вашингтона собирается снизить призывной возраст с 25 до 18 лет. На фронте не хватает оружия, но еще больше — людей. В окопах катастрофа, ротации нет. И уходящая администрация Байдена, подсаживая Зеленского на «очередной оружейный крючок», прямо дает понять: будут новые бойцы — будут и деньги, и ракеты, и бронежилеты.

«Если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и обучить эти силы для сражений на поле битвы», — заявил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер.

Снизив мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, Украина планировала до конца года призвать на фронт 200 тысяч человек. Но на фоне стремительного продвижения российских войск этого оказалось недостаточно. И вот новый виток — «омоложение потенциальных призывников» до совершеннолетия. А вместе с ним и расширение полномочий так называемых ТЦК. Им теперь позволено все — они и полиция, и власть.

«ТЦК имеет все полномочия самим проверять документы граждан. Они составляют официальные запросы в Национальную полицию, чтобы мы сопровождали работников ТЦК», — заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Сами себя «людоловы» называют чуть ли не рекрутинговым агентством. Разве что от слова «крутить». Этакий отдел кадров, который выдает воинский билет в один конец.

«У нас в ТЦК специальный отдел рекрутинга есть, занимающийся агитацией гражданского населения, молодежи, подростков, чтобы мотивировать», — заявил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского ТЦК и СП Сергей Монукало.

Эта «мотивация» выглядит всегда одинаково: угрозы, насилие, кулаки.

Зеленский «уклоняется» от прямых ответов о снижении призывного возраста. То ли торгуется, то ли ждет инаугурации Трампа. Окончательное решение еще не принято, но депутаты Рады, зная зверский аппетит просроченного президента, критикуют даже слухи западных инсайдеров. Призывают отказаться от голосования.

«Это не снимет с вас ответственности. Бить будут вас и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Бить будут родители детей, которым 18 лет. Бить будут мужья и жены», — заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

Украина уже потеряла все — и свое лицо, и людей. В стране самый высокий уровень смертности и самый низкий рождаемости в мире. И это официальные данные местного Минюста.

Растет разве что количество патрулей, охотящихся за молодыми «уклонистами». Впрочем, если так дальше пойдет, и их совсем не останется. Но ведь есть еще подростки, которых можно обменять на американские танки… или что там еще осталось у Вашингтона?

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.