МИД РФ: за неделю ВСУ обстреляли российские регионы более тысячи раз

Фото, видео: 5-tv.ru

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МИД России опубликовал доклад, где собрал преступления украинских националистов против гражданского населения.

Пятеро мирных жителей погибли, еще около полусотни пострадали из-за провокаций ВСУ. И это только за минувшую неделю. Российский МИД выпустил доклад, где собрал преступления националистов против гражданского населения.

За неделю боевики больше тысячи раз обстреливали российские регионы из артиллерии. Около трети всех прилетов зафиксированы в Херсонской области. Там киевский режим ударил, в том числе по пункту выдачи гуманитарной помощи. Трое человек погибли.

А в Донецкой Республике ВСУ устроили настоящую охоту за общественным транспортом. В Горловке дроны-камикадзе атаковали рейсовые автобусы. Семь пассажиров получили ранения.

Участились и случаи так называемых «повторных ударов». Сначала националисты атакуют гражданских, а затем бьют по прибывшим на место спасателям.

В нашем дипведомстве отметили: каждая подобная провокация является вопиющим нарушением международного гуманитарного права.