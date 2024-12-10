Таранил авто, сбивал знаки: в Амурской области у пассажирского автобуса отказали тормоза

В Амурской области у пассажирского автобуса отказали тормоза

Фото, видео: 5-tv.ru

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На скользкой дороге многотонный транспорт стал неуправляемым.

Жесткая авария произошла в Амурской области. Там у рейсового автобуса отказали тормоза.

На скользкой дороге многотонная машина была практически неуправляемой. Тем не менее один из пассажиров хладнокровно снимал происходящее.

Автобус протаранил проезжавшую легковушку, сбил светофор, дорожный знак, и остановился, только врезавшись в дерево. В результате серьезные травмы получил водитель, его госпитализировали.

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняет региональная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пассажирский автобус попал в ДТП в Новосибирской области. В салоне в момент аварии находились 43 человека.