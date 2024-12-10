Боевиков ВСУ массово выводят из города Курахово

Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld_2

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Но очаги сопротивления еще не до конца оставили свои позиции в населенном пункте.

Боевиков ВСУ массово выводят из Курахово. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

«Если раньше они [ВСУ] пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие. Таким образом остатки группировки пытаются вывести», — поясняют в силовых структурах.

Но это не означает, что в городе больше не идут боевые действия. Очаги сопротивления все еще есть. Одной из таких «горячих» точек в населенном пункте остается Кураховская ТЭС. Там был создан комплекс огневых позиций.

Бои за город начались в начале ноября и продолжаются до сих пор. Сейчас российские военные окружают противника, блокируя трассу Курахово — Запорожье.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские бойцы ведут активное наступление в районе города Курахово.