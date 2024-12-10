Для тех, кому не слишком: стилист назвал актуальные тренды в прическе

Парикмахер Трофименко: сейчас в тренде яркие цвета и акценты в образе

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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При этом важно помнить, что классика всегда в моде. Даже при условии, что тенденции вытеснили привычный для всех блонд.

Перекрашивать волосы в красный, зеленый, синий, розовый и другие оттенки — тренд на использование ярких и необычных цветов для создания образа покорил современную молодежь. Об этом рассказал 5-tv.ru стилист-колорист Денис Трофименко на премьере кинокартины «Мое собачье дело».

«Яркие акценты, яркие цвета. Это, например, красные оттенки. Сейчас тренд ярких цветов. Если это стрижка — всегда классический вариант. Либо длинные волосы ухоженные, либо это четкие каре. Блонды, в том числе, всегда будут в моде», — объяснил эксперт.

Нестандартный цвет выбирают, конечно, девушки до 30 лет, в этом возрасте они смелее идут на эксперименты и применяют экстравагантные способы для самовыражения. К слову, психологи отмечают, что в основе своей — это попытка

Трофименко отмечает, что для тех, кому яркие цвета в образе — это слишком, выбирают естественную окраску. И связано это скорее с особенностями менталитета русской женщины. Поэтому редко можно встретить даже тех, кто осознанно выбирает для себя рыжие оттенки. При этом тот же блонд всегда будет классикой.

Но времена меняются. Сейчас девушки до 30 лет предпочитают использовать нестандартные варианты, чтобы выделиться и выглядеть более современно.

Однако дамы постарше, в частности, певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова), которой почти 40 лет, пытаются успеть за трендами молодежи. Как артистка только за последнее время не экспериментировала со своей внешностью. То добавит синее мелирование, из-за чего ее прозвали «заезженной русалкой», то обесцветит брови, сделает стрижку «под мальчика». И сочетает это с броским макияжем или наклейками на лицо, имитируя пирсинг.

Тем самым, она пытается бунтовать, бросает вызов обществу. И хочет сменить фокус внимания с прошлых промахов, чтобы у всех на устах было не ее поведение, а новый образ.

Также, Трофименко отметил, что яркие волосы — это способ омолодиться. Но все равно дамы солидного возраста склоняются в сторону натуральности при выборе прически.

«Сейчас очень популярно закрашивать блонд», — подчеркнул эксперт.

Резкая смена оттенка сильно вредит волосам. Если раньше женщины, у которых по природе темные волосы, красились в блонд, то сейчас они хотят отрастить длинную и здоровую шевелюру. Поэтому перекрашивают светлые локоны в естественный цвет.

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