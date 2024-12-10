Не голливудская улыбка: почему темнеют зубы

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Здоровому цвету не способствует курение и пренебрежение гигиеной.

Зубы могут потемнеть из-за избытка фтора в воде. Об этом рассказала изданию Газета.ру стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Ният Кадиева.

По словам специалиста, изменения цвета бывают врожденными или приобретенными. Врожденные могут быть связанны с препаратами, которые принимала во время беременности женщина, например, антибиотики — тетрациклин. Либо это может быть врожденное нарушение пигментного обмена.

Однако, как утверждает эксперт, чаще всего потемнения зубов — это приобретенные изменения. К ним можно отнести переизбыток фтора в воде. Он способен привести к флюорозу — появлению пятен от белых до темно-коричневых. Это характерно для некоторых регионов России.

«Большая группа — это пигменты, которые мы получаем из жидкостей, еды. Также сюда можно отнести курение. Табачный пигмент, пигмент из ягод, фруктов, овощей, чая, кофе и некоторых других продуктов сначала оседает на поверхности зубов, а далее начинает проникать во внутренний слой — дентин, прокрашивая зуб глубже», — объясняет врач.

При некачественной чистки зубов может образоваться зубной камень, для него тоже характерен нездоровый цвет зубов, уверяет стоматолог. Возрастные изменения также часто приводят к темным зубам — это связано с тем, что со временем эмаль истончается, и пигменту легче проникнуть внутрь. Работа на вредных производствах тоже сказывается на здоровье и красоте улыбки.

Если темнеет только один зуб, то это развитие кариеса. Он может проявляться светлыми или темными пятнами. Подобный эффект дает и его запущенная форма, когда заболевание добралось до зубного нерва.

Для того чтобы вернуть белизну, необходимо обратиться к врачу. Он определит причину, назначит лечение или поможет подобрать подходящие средства гигиены. Часто от такой проблемы помогает избавиться отбеливание.

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