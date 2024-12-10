Сезонное мошенничество: какие три схемы используют аферисты перед Новым годом

Фото: www.globallookpress.com/Markus Brunner

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В период праздников следует тщательно проверять, от кого поступают предложения о купонах и скидках.

В период новогодних праздников активизируются мошенники, которые используют три распространенные схемы обмана, чтобы получить от человека информацию. Об этом рассказал изданию Газета.ру ведущий аналитик Евгений Егоров.

«Мошенники активизируются в преддверии новогодних праздников и связанных с ними распродаж и маркетинговых акций. В рамках первой схемы стоит ожидать создания поддельных страниц сайтов магазинов, рассылок от имени крупных сетей магазинов, онлайн-платформ», — объяснил эксперт.

Вторая схема связана с тем, что появляются фейковые ресурсы для покупки билет и бронирования отелей. Аферисты заманивают потенциальную жертву с помощью акций и скидок. Такие цены намного ниже рыночной стоимости, что должно сразу насторожить.

Третья схема — это рассылка сообщений, где можно заполнить заявку на получение льгот и социальных выплат. Преступники постоянно совершенствуют свои методы, разрабатывают новые стратегии и перезапускают старые. Например, предлагают подарочные сертификаты через ботов в мессенджерах.

Егоров порекомендовал не верить сомнительным ссылкам, которые могут отправить и знакомые пользователи. Поскольку их аккаунты могут быть взломаны. Проверять сайты стоит при помощи специальных сервисов.

Преступники часто регистрируют домены, похожие на известные бренды. Об этом может говорить недавняя дата регистрации сайта магазинов.

Кроме того, во время покупок стоит внимательно проверять присланные реквизиты для переводов средств. Также никому нельзя сообщаться личную информацию, коды из SMS и данные банковских карт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мошенники начали взламывать аккаунты Apple ID россиян.