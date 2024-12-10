Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Не так давно украинские СМИ говорили об очередных изменениях в приеме призыва населения.

Президент* Украины Владимир Зеленский осудил тех, кто распространяет информацию о призыве в ряды боевиков ВСУ 18-летних граждан якобы из-за нехватки сил. Об этом политик написал в своей социальной сети Х. Первостепенная задача для страны— решить проблему с нехваткой техники.

«Мы должны сосредоточиться на оснащении существующих бригад и обучении личного состава использованию этого оборудования», — пишет Зеленский.

Он добавил, что их цель — сохранить как можно больше молодых людей в живых, а не отправлять их на фронт, где нет должного оснащения и необходимого количества оружия. О нехватке оснащения боевиков известно давно, но только закрывать ее не особо стремятся.

Последний пакет помощи, о котором известно на сегодняшний день, будет отправлен Украине от администрации уходящего президента Джо Байдена и составит около 988 миллионов долларов. Однако вооружение будет не из запасов США, так как это нарушит их военную подготовленность. Его планируют перекупать у других стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленского обвинили в неуважении к предкам.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.