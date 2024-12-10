Пить или не пить: как водный баланс влияет на жизнь

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

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В некоторых случаях неумение правильно определить норму питья, может привести к летальному исходу.

Водный баланс играет жизненно важную роль в существовании каждого человека. Поддержание оптимального уровня увлажненности организма представляет собой сложный механизм внутренней регуляции. Как отметила Марина Бережная, врач общей практики и руководитель отдела неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC), в интервью «Известиям», что недостаток или избыток воды могут иметь абсолютно разные последствия для организма.

«Когда нашему организму недостает жидкости, нервная система сигнализирует об этом, и у нас возникает чувство жажды. Это нормальная и физиологическая реакция. Однако если у человека нет возможности компенсировать потерю воды, или она существенно превышает допустимые нормы из-за заболеваний, это может негативно отразиться на множестве физиологических функций», — пояснила специалист.

Она отметила, что вода является основополагающим элементом во множестве этих биологических процессов. Последствия нехватки жидкости могут различаться в зависимости от причин и продолжительности обезвоживания. В самых тяжелых случаях отсутствие медицинской помощи может привести к летальному исходу, добавила врач.

«С другой стороны, избыток жидкости в организме также может стать серьезной медицинской проблемой. Часто это связано с тяжелыми патологиями сердца, почек или легких, и не всегда обусловлено простым перееданием воды», — подчеркивает Бережная.

Эксперт также отметила, что суточная норма потребления воды, особенно для людей с хроническими заболеваниями, должна обсуждаться с лечащим врачом. Она предостерегла об опасностях, связанных как с дефицитом воды, так и с ее избытком, поскольку обе ситуации могут представлять угрозу для здоровья.

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