ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донбассе в годы ВОВ

Фото, видео: Мария Дмитриенко/ТАСС; 5-tv.ru

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Немецкие захватчики создавали карательные органы с первых дней оккупации региона.

ФСБ России рассекретила архивные документы о массовых убийствах советских граждан фашистами в Донбассе в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, истреблением советских граждан на территории Донбасса фашисты занимались в период c 1941 по 1943 год. Они создали целые карательные органы, активными участниками которых были Александр Динкель и Иван Пономарев. Первый возглавлял и руководил карательной деятельностью полиции на оккупированных территориях, второй — арестовывал и расстреливал советских граждан, а также лично принимал участие в зверствах.

УФСБ по ДНР и дальше в рамках проекта «Без срока давности» будет работать и анализировать архивные материалы, в которых содержатся свидетельства совершенных против мирных жителей Донбасса злодеяний в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны РФ рассекретило ряд документов к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага.