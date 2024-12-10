В Госдуму внесут закон о запрете ареста имущества
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Но только при условии, что долг меньше 100 тысяч рублей.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов совместно с заместителем Дмитрием Гусевым разрабатывает законопроект, который введет запрет на арест автомобилей и недвижимости, если сумма долгов составляет менее 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Данная инициатива направлена на ограничение применения исполнительных мер, связанных с арестом имущества граждан и юридических лиц, с целью сделать такие меры более разумными и адекватными. Исключение составят только долги по алиментам и возмещению вреда здоровью. Миронов выразил надежду, что это поможет сократить число необоснованных арестов и снизить уровень коррупции.
«Мы уверены, что это не только уменьшит количество случаев, когда арест имущества оказывается неуместным, но и будет сдерживающим фактором для коррупционных действий в этой сфере», — подчеркнул Миронов в интервью ТАСС.
Также в законопроекте предусмотрено требование об отмене мер принудительного исполнения в течение двух суток после погашения задолженности, что позволит избежать ненужных задержек и дополнительных затрат для заемщиков.
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