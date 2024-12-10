Разные подходы: эксперты оценили финансовые привычки зумеров и миллениалов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Представители разных поколений в денежных вопросах отталкиваются от своего пережитого опыта.

Зумеры, люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 год, более склонны к накоплениям, нежели миллениалы — те, кто появился на свет между 1981 и 1996 годами. К такому выводу пришли эксперты маркетплейса для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. С результатами анализа ознакомились «Известия».

Так, разница у этих групп подходы к кредитам, сбережениям и рискам. Все это связано со временем, в котором выросла та и другая группы. К примеру, зумеры чаще делают более значительные вклады по сравнению с миллениалами, что подчеркивает их финансовую целеустремленность и осознанный подход к сбережениям.

Если же говорить о среднем кредитном рейтинге, то банки охотнее одобряют кредиты миллениалам, а регионами, где эта группа считается лидером по финансовой грамотности является Белгородская, Калининградская, Калужская и Орловская области. Среди зумеров же — Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская и Архангельская области и Москва.

Что касается микрозаймов, то в этом году больше всего их брали зумеры. Они, кстати, на первом месте от общего числа открытых кредитных продуктов. Далее следуют кредиты, а после них кредитные карты. При этом предпочтения в выборе кредитных продуктов у двух поколений совпадают, но в сравнении с долей открытых кредитных продуктов к этим финансовым инструментам у миллениалов больший интерес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой новой традицией увлеклись россияне.