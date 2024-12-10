Ритуальные услуги и кармические узлы: звезды Голливуда рассказали о своих необычных хобби

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В свободное от творчества время знаменитости предпочитают расслабляться не только на вечеринках.

Их увлечения удивляют, восхищают и даже шокируют. Пока одни мировые звезды коротают вечера за вязанием, другие прокачивают свою духовность с помощью необычных практик. А у некоторых хобби превращается в нечто большее, что рождает настоящие шедевры. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Если бы не ее страсть к кино, то из Анджелины Джоли мог выйти неплохой гробовщик. Об этом актриса недавно призналась на одном из американских шоу. Экстравагантная любительница холодного оружия рассказала, что в юности подумывала всерьез увлечься ритуальными услугами, и стать похоронным агентом.

«Когда мой дедушка умер, я думала: все не так, как должно быть, мы должны радоваться, что можем прожить эту жизнь, и так как я не боюсь смерти, я подумала, что это будет моей профессией», — призналась актриса.

При этом если бы мечта сбылась, Джоли явно было бы кого хоронить. Например, экс- мужа, который после бурного расставания с Анджелиной, увлекся скульптурой. Каждая работа Брэда Питта явно навеяна не простыми отношениями бывших супругов.

«Для меня это все еще саморефлексия, попытка найти ответ на интересующие меня вопросы», — заявил актер.

Ответы, что чувствует Брэд к бывшей жене, кроются в его шедеврах. Гангстерская перестрелка во всю стену или стеклянный гроб, начиненный пулями. Сыгравший более чем в 50 боевиках, Питт не отрицает своей любви к оружию. Когда-то с Джоли они даже заказали именные пистолеты.

«Я стал по-настоящему предельно честен с самим собой, принимая во внимание тех, кому я, возможно, причинил боль, и те моменты, когда я просто ошибался», — вспоминает Питт.

Неплохой сценарий к триллеру с Джоли и Питтом мог бы написать актер Том Хэнкс. У звезды «Форрест Гампа» и «Спасти рядового Райана» любовь к шумным печатным машинкам ХХ века, которые актер коллекционирует.

В детстве Том мечтал стать автором приключенческих романов. Звуки набора текста завораживали юного Хэнкса. Сейчас в коллекции актера больше 200 машинок. Кстати, свою мечту актер исполнил — напечатал сборник рассказов, посвященных своему хобби.

«Ты печатаешь на чем-то, на чем буквально печатали в 1938-м!» — восхищается том Хэнкс.

Но, пожалуй, самое популярное увлечение знаменитостей — это вязание крючком и спицами. Джулия Робертс, Сара Джессика Паркер, Ума Турман и Мерил Стрип — вот самые знаменитые вязальщицы Голливуда.

«А вот и все мои вязальные спицы. У меня есть все размеры. Есть мохер. В 1967 году мохер был очень популярен», — рассказывает Мерил Стрип.

Они вяжут свитера и шарфы между съемками и дома. Как говорят звезды, это не только способ расслабиться и отвлечься от работы, но и возможность проявить свой креатив.

«Мне не терпится увидеть это. О, у вас здесь немного тугой стежок», — указывает Джулия Робертс.

А вот певица Рианна предпочитает не вязать, а развязывать узлы, но исключительно кармические. Артистка большая поклонница астрологии. По всем важным вопросам советуется с небесными светилами. А свое поведение и поступки списывает на знак зодиака.

«Мой знак зодиака — Рыбы. И мы все буквально помешанные. Это наша отличительная черта», — считает певица.

Исполнившая роль сумасшедшей подружки Джокера актриса Марго Робби настолько впечатлялась своим персонажем Харли Квин, что решила тоже бить татуировки. На счету звездного тату-мастера 50 работ. У звезды фильма «Барби» тоже есть рисунки на теле, но совсем незаметные.

«Да, мы набили смайлики на наших больших пальцах на ногах, но они стираются, и нам приходится их переделывать», — рассказывает Марго Робби.

Порой за громкими именами скрывается целый мир талантов и страстей, узнав про которые можно иначе посмотреть на любимых артистов. А кто-то, глядя на увлечения кумиров, может тоже заняться коллекционированием печатных машинок или созданием скульптур.