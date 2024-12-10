В России вырастут цены на электричество

С 1 июля 2025 года цены на электричество в России вырастут в среднем на 12%

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

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Тарифы будут отличаться в зависимости от региона.

В Новом году россиян могут неприятно удивить цифры в платежках. По данным экспертов, с 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию. В среднем по стране за свет придется платить на 12% больше.

При этом в каждом российском субъекте тарифы вырастут по-разному. Минимальный рост — менее 10% — ожидается на Дальнем Востоке, в Югре и некоторых регионах Сибири. Сильнее всего — примерно на 20% — тарифы вырастут в Пермском крае, Мордовии и Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что к новогодним праздникам импортные продукты могут подорожать на 20%. Наибольший взлет цен в этом году ожидается на фрукты и овощи, в том числе и на традиционное праздничное угощение — мандарины.