В России вырастут цены на электричество
С 1 июля 2025 года цены на электричество в России вырастут в среднем на 12%
Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru
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Тарифы будут отличаться в зависимости от региона.
В Новом году россиян могут неприятно удивить цифры в платежках. По данным экспертов, с 1 июля вырастут тарифы на электроэнергию. В среднем по стране за свет придется платить на 12% больше.
При этом в каждом российском субъекте тарифы вырастут по-разному. Минимальный рост — менее 10% — ожидается на Дальнем Востоке, в Югре и некоторых регионах Сибири. Сильнее всего — примерно на 20% — тарифы вырастут в Пермском крае, Мордовии и Челябинской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что к новогодним праздникам импортные продукты могут подорожать на 20%. Наибольший взлет цен в этом году ожидается на фрукты и овощи, в том числе и на традиционное праздничное угощение — мандарины.